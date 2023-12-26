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05:45 26.12.2023

У Білорусі за рік затримали 125 осіб, які повернулися з-за кордону

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У Білорусі за рік затримали 125 осіб, які повернулися з-за кордону

 У Білорусі за рік затримали 125 осіб, які повернулися з-за кордону, найчастіше арештовують тих, хто приїжджає з Литви, повідомляє видання LRT з посиланням на правозахисний центр "Весна".

"Від початку року щонайменше 125 громадян Білорусі було затримано після повернення в країну з-за кордону... У більшості випадків після того, як їхні телефони перевірили співробітники КДБ або митниці", - уточнюють правозахисники.

Зазначається, що багатьох із затриманих було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею про поширення екстремістських матеріалів. Найчастіше на кордоні затримують білорусів, які приїжджають із Литви, проте перевірки і затримання відбуваються на всіх прикордонних пунктах Білорусі, включно з тими, що працюють на кордоні з Росією.

З вересня 2023 року громадяни Білорусі змушені приїжджати в країну, оскільки не можуть обміняти або продовжити свої паспорти в посольствах і консульствах за кордоном. Також білорусам потрібно приїжджати на батьківщину і для проведення угод з автомобілями та нерухомістю.

Білоруські правозахисники вважають, що все це робиться для того, щоб заманювати в Білорусь громадян, які виступають проти режиму Лукашенка і змушені виїхати з країни під загрозою кримінальної справи.

Теги: #литва #білорусь #арешти

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