26 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 671 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 671 RUSSIAN AGRESSION

26 грудня – Міжнародний день круп’є.

В Австралії, Великій Британії, Новій Зеландії, Канаді — День подарунків. У Словенії — День незалежності і єдності, в США — Кванзаа, в Чехії - Свято святого Штепана.

Православна церква – Собор Пресвятої Богородиці, День пам’яті священномученика Євфимія.

У католиків - Другий день із Дванадцяти Днів Різдва, День святого Стефана.

Міжнародний день круп'є

Понад 300 років тому з'явилися перші гральні доми і тоді ж були створені всі умови для появи нової професії. Працівники казино повинні були стежити за тим, щоб гра йшла за правилами, видавати виграші, збирати ставки. Їх називали круп'є.

Співробітники гральних закладів мають універсальну кваліфікацію і можуть виконувати всі функції протягом дня. Наприклад, бути чипером - сортувати фішки та карти, інспектором - вирішувати спірні ситуації, дилером -вести гру, пояснювати правила.

День подарунків

Свято популярне в Австралії, Великій Британії, Новій Зеландії, Канаді.

Зазвичай цього дня забезпечені люди дарували незаможним подарунки. У давні часи день був офіційним вихідним для слуг. 26 грудня вони також отримували спеціальну святкову коробку, в якій лежав подарунок від господарів.

Ще цього дня:

1918 — Проголошено відновлення УНР і сформовано уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР;

1919 — Уряд УНР відкликав українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 — У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Першою продукцією компанії були автомобілі і вантажівки, що випускались під торговою маркою Datsun;

1935 — На Гавайських островах зроблена спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом. Із цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу;

1991 — Національним банком України зареєстрований Експобанк, як комерційний банк (реєстраційний № 75);

2004 — Найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра;

2004 — В Україні проведено переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко.

Церковне свято:

Цього дня віряни згадують про те, як Марія та Йосип втікали з новонародженим Ісусом Христом до Єгипту, щоб цар Ірод не зміг його погубити.

Офіційно святкування встановили 681 року. Собором цей день назвали тому, що на відміну від інших подій, пов'язаних з Богородицею, цього дня християни вшановують і інших осіб, які були близькі до Марії та Ісуса - Якова, Давида та Йосипа.

День пам’яті священномученика Євфимія

Преподобний Євфимій був відомим святим, який жив у IV-V століттях. Він народився в Мелетині, Вірменії, в родині вірних християн, які довго молилися за дитину. Він був обіцяний Богові ще до народження і від дитинства показував чесноти і розважливість. Він навчався божественних книг і став читцем, а потім пресвітером і настоятелем монастирів. Він був знаний своїм подвижництвом, чудотворством і боротьбою з єресями. Він помер 473 року, а його мощі були перенесені до Константинополя і поховані в церкві святих апостолів.

Іменини: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.