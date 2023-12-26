В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти, повідомила прес-служба Військово-морських сил ЗСУ в понеділок.

"Корпус морської піхоти буде призначений для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде здатний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку", - ідеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у Фейсбук.

Серед основних завдань - здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ відповідно до стандартів НАТО. Крім того, проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок і водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об'єктів і ділянок узбережжя тощо.

Підкреслюється, що до складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Ба більше, планується створення ще кількох бойових бригад і батальйонів морської піхоти.

"Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до можливостей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ВМС, Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їхнього технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення.