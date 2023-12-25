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15:09 25.12.2023

Збиті російські літаки на Різдво створюють правильний настрій - Зеленський

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Збиті російські літаки на Різдво створюють правильний настрій - Зеленський

Різдво 2023 року "задає правильний настрій" - за тиждень було збито п’ять російських літаків, написав у телеграм-каналі в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не тільки майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але ще й дві російські "сушки". Всього через тиждень у терористів мінус п’ять літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік - настрій наших можливостей", - написав він.

"Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей зміцнення нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів", - додав Зеленський.

За його словами, "що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі".

"Дякую всім нашим воїнам за влучність і силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей", - написав також президент України.

 

Теги: #різдво #зеленський

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