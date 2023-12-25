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13:23 25.12.2023

Майже 4 тис. прийомних дітей залишилися на окупованій території або депортовані на територію РФ - Мінреінтеграції

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Майже 4 тис. прийомних дітей залишилися на окупованій території або депортовані на територію РФ - Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявляють, що наразі приблизно 4 тис. прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані окупантами на територію РФ.

"Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію рф", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства в понеділок.

Зазначається, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їх проживання та виховання, а також неможливо відстежувати ймовірне подальше переміщення. Крім того, з багатьма сім'ями, на вихованні яких перебувають діти, втрачено зв'язок і доля дітей невідома.

Як повідомлялося, 15 грудня Кабінет Міністрів України закріпив за керівниками районних у Києві державних адміністрацій та виконавчими органами місцевих рад обов'язок подання до органів Національної поліції заяв про розшук дітей-сиріт, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені до РФ.

Теги: #рф #діти #депортація #окуповані_території

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