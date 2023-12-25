Події

09:09 25.12.2023

Окупанти випустили 288 снарядів по Херсонщині за добу, є загиблий і двоє поранених

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Окупанти випустили 288 снарядів по Херсонщині за добу, є загиблий і двоє поранених

Російські окупаційні війська за добу випустили 288 снарядів по Херсонській області, є загиблий і двоє поранених, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 6 Shahed. Одна людина загинула, ще двох - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що по Херсону ворог випустив 16 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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