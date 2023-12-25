Події

00:31 25.12.2023

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

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Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво

Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво, повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський. 

"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський в ефірі телемарафону. 

При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану. 

Теги: #україна #правопорядок #різдво #нацполіція

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