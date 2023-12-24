Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили Київ. 24 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

Українські зенітники ліквідували ввечері в неділю ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку, повідомляють Повітряні сили.

"Підтверджено поразку нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на Одеському напрямку була бойова робота з російського Су-30 у Чорному морі.

"Вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, щоб точно знати, чи вражена мета чи ні", - зазначили у відомстві.