Події

23:07 24.12.2023

Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили Київ. 24 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

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Ліквідовано ще один російський Су-34 - Повітряні сили Київ. 24 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА

Українські зенітники ліквідували ввечері в неділю ще один російський бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку, повідомляють Повітряні сили.

"Підтверджено поразку нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на Одеському напрямку була бойова робота з російського Су-30 у Чорному морі.

"Вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, щоб точно знати, чи вражена мета чи ні", - зазначили у відомстві. 

Теги: #рф #україна #літак #одеська_область

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