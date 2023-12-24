Події

17:51 24.12.2023

У переддень Різдва в Україні моляться за "нашу свободу, нашу перемогу, за Україну" - Зеленський

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У переддень Різдва в Україні моляться за "нашу свободу, нашу перемогу, за Україну" - Зеленський

Загальна молитва українців напередодні Різдва - "За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну", - сказав у різдвяному привітанні в неділю президент України Володимир Зеленський.

У 2023 році вперше Різдво відзначають в Україні 25 грудня православні християни після відповідного рішення Православної Церкви України.

Президент України зазначив, що за останній час змінилися наші подарунки, цінності, традиції. "Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і "шахедів", - сказав він.

"Як змінилися наші побажання? Як змінилися бажання дітей? Від простих і звичних "щоб тато раніше повертався з роботи додому" до "щоб тато повернувся"", - зазначив Зеленський. "Щоб повернулися всі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла", - додав він.

Народна молитва українців, сказав також Зеленський, об'єднає мільйони голосів. "І це – унікальна молитва. За людей, за мир, за справедливість, молитва за життя. І сьогодні вона звучатиме в різних куточках планети, ітиме від сердець різних людей, різними мовами. І навіть від різних конфесій. Бо це – молитва за життя, і вона не має кордонів", - сказав президент.

Зеленський записав відеозвернення в Києво-Печерській лаврі, яку він назвав "місцем сили для людей, джерелом надії та духу наших людей".

"І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні – це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні – наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: "Христос народився!" - сказав він.

 

Теги: #різдво #зеленський

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