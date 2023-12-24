Події

17:45 24.12.2023

Залужний привітав із Різдвом: Це велике свято віри в перемогу світла над темрявою і добра над злом

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Залужний привітав із Різдвом: Це велике свято віри в перемогу світла над темрявою і добра над злом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців зі святом Різдва Христового.

"Дорогі побратими і посестри! Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - написав Залужний у телеграмі в неділю.

Він також закликав вшанувати пам'ять тих, кого зараз немає з нами поруч, "хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу".

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!", - написав Залужний.

 

Теги: #різдво #залужний

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