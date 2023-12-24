Події

15:42 24.12.2023

Сапери знешкодили ворожу ФАБ-500, що впала на територію приватного будинку в Куп'янському районі Харківщини - ДСНС

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У Куп'янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України в неділю знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.

"Після останнього бомбардування цей боєприпас потрапив на подвір'я приватного домоволодіння і не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили детонатор авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика і знищили її шляхом підриву", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #дснс #сапери

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