Сапери знешкодили ворожу ФАБ-500, що впала на територію приватного будинку в Куп'янському районі Харківщини - ДСНС

У Куп'янському районі Харківської області сапери зведеного загону ДСНС України в неділю знешкодили ворожу авіабомбу ФАБ-500.

"Після останнього бомбардування цей боєприпас потрапив на подвір'я приватного домоволодіння і не розірвався. Сапери, які прибули до місця знахідки, викрутили детонатор авіабомби, після чого транспортували вибухівку до підривного майданчика і знищили її шляхом підриву", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.