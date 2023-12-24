У Румунії зафіксовано землетрус у 4 бали за шкалою Ріхтера, його могли відчувати в Україні

У неділю о 08.06 за київським часом у районі гір Вранча (Румунія) було зареєстровано землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера), він міг відчуватися в Україні, проте не становить загрози населенню, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу розташоване на території Румунії, в районі гір Вранча, 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчувати тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

У Головному центрі спецконтролю нагадують, що останній потужний землетрус із району гір Вранча було зареєстровано 04 грудня поточного року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).