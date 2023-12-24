Події

13:10 24.12.2023

У Румунії зафіксовано землетрус у 4 бали за шкалою Ріхтера, його могли відчувати в Україні

1 хв читати
У Румунії зафіксовано землетрус у 4 бали за шкалою Ріхтера, його могли відчувати в Україні

У неділю о 08.06 за київським часом у районі гір Вранча (Румунія) було зареєстровано землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера), він міг відчуватися в Україні, проте не становить загрози населенню, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу розташоване на території Румунії, в районі гір Вранча, 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км. Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчувати тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

У Головному центрі спецконтролю нагадують, що останній потужний землетрус із району гір Вранча було зареєстровано 04 грудня поточного року з магнітудою 4,6 (за шкалою Ріхтера).

 

Теги: #землетрус #румунія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 19.12.2023
Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

19:53 16.12.2023
Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

21:18 07.12.2023
Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

Мінвідновлення домовилося з Румунією про важливі кроки щодо збільшення експорту

22:50 04.12.2023
Туреччина вперше направила до Румунії групу винищувачів для патрулювання повітряного простору - НАТО

Туреччина вперше направила до Румунії групу винищувачів для патрулювання повітряного простору - НАТО

08:06 03.12.2023
Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

Землетрус силою 7,4 бала стався на Філіппінах

19:27 07.11.2023
Зеленський: П'ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії

Зеленський: П'ять голландських F-16 уже прибули до навчального центру в Румунії

03:21 05.11.2023
Румунія виділить Україні до 50 млн євро на субсидування відсотків у рахунок погашення кредиту ЄС - ЗМІ

Румунія виділить Україні до 50 млн євро на субсидування відсотків у рахунок погашення кредиту ЄС - ЗМІ

19:47 18.10.2023
Зеленський обговорив із прем'єром Румунії розвиток нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції

Зеленський обговорив із прем'єром Румунії розвиток нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції

19:32 18.10.2023
Україна зацікавлена в розвитку партнерства з Румунією у сфері оборони

Україна зацікавлена в розвитку партнерства з Румунією у сфері оборони

15:54 18.10.2023
Шмигаль: Україна і Румунія виходять на якісно новий рівень співпраці

Шмигаль: Україна і Румунія виходять на якісно новий рівень співпраці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Деталі пропозицій Міноборони про мобілізацію стануть відомі найближчим часом - Умєров

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

ОСТАННЄ

Деталі пропозицій Міноборони про мобілізацію стануть відомі найближчим часом - Умєров

У Кременчуці у квартирі вибухнула граната, постраждав чоловік - поліція

На початку тижня погода в Україні буде дощовою, у понеділок місцями ожеледиця - Укргідрометцентр

Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА