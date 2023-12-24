Події

11:19 24.12.2023

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

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Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

У неділю вранці польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

23 грудня віцеміністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що польські фермери призупинили протести на пункті пропуску з Україною "Шегині-Медика".

 

Теги: #блокада #польща #кордон #держприкордонслужба

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