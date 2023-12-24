Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

За добу на Донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів м. Курахове поранення дістали 5 осіб, повідомляє в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів 1 людину поранено в Георгіївці Мар'їнської громади.

Окрім цього ворог обстріляв Авдіївку, Торське та Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ.

Унаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено 1 будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади на Волноваському напрямку, 4 будинки - у Торецькій громаді на Горлівському напрямку, 3 приватні будинки та 1 багатоповерховий будинок - у Часовоярській громаді.

Загалом за добу поранення дістали 6 жителів Донецької області.