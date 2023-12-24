Путіну потрібно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше Росія не зможе перемогти

Путіну потрібно, щоб США вибрали бездіяльність в Україні, інакше Росія не зможе перемогти, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В опублікованому Інститутом у суботу есеї йдеться про те, що противники США можуть зрозуміти, що Америкою можна маніпулювати, змушуючи її відмовитися від власних інтересів у виграшній боротьбі.

"У сценарії, в якому Росія отримає відстрочку за допомогою передчасного припинення вогню або недостатньої допомоги Заходу, що зупиняє просування України, США зіткнуться з високою ймовірністю нового російського вторгнення, але з вищою ціною життів українців та доларів американських платників податків", - йдеться в есеї.

Так само аналітики ISW вважають, що "такі самі або більш серйозні ризики ескалації, і за умов, які сприяють Росії, включно зі зниженням глобальної підтримки України, зниженням згуртованості всередині України, посиленням режиму Путіна, сильнішими російськими збройними силами та ідеологією, вигіднішими стартовими позиціями для Росії порівняно з лютим 2022 року і підвищенням імунітету Росії до примусових заходів".

"Путіну потрібно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше Росія не зможе перемогти", - резюмують в есеї Інституту.