Шість країн Європейського союзу ще не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України

Шість країн Європейського союзу ще не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України - це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина і Мальта, повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Із 27 країн ЄС тільки 6 поки що не приєдналися до спільної декларації (щодо гарантій безпеки для України – ІФ-У)", - заявив Сибіга в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу.

За його словами, йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту. "Думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації", - сказав він. "Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації", - додав заступник голови ОП.