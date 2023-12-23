Події

18:40 23.12.2023

Київщина закупила 500 FPV-дронів для 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців

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Київська область найближчими днями передасть 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців 500 FPV-дронів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"500 FPV-дронів. Це перша партія, яку Київщина придбала для військових 72-ї бригади. Найближчими днями передамо їх нашим захисникам. Загалом закупимо 1000 таких "пташок", які допомагатимуть нашим захисникам на Сході нищити російських окупантів ще ефективніше", - сказав Кравченко, якого цитує пресслужба Київської ОДА.

Теги: #72_а_бригада #дрони #fpv

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