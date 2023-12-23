Ситуація з неповерненням в Україну журналіста "24 каналу" не повинна вплинути на роботу інших українських журналістів - Карандєєв

В.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що ситуація з неповерненням в Україну журналіста "24 каналу" Олексія Печія не повинна вплинути на роботу інших українських журналістів.

"Українські журналісти та діячі культури роблять величезний внесок на полі культурної та інформаційної боротьби з ворогом. Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном надзвичайно важлива у сприйнятті світом війни в Україні. І тут складно недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників. Ми формуємо відносини зі спільнотою на засадах довіри один до одного", - написав Карандєєв у фейсбуці.

За його словами, випадок журналіста "24 каналу" є поодиноким, а кожен, хто виїжджає для реалізації того чи іншого завдання за кордон, подає великий пакет документів і підписує заяву із зобов'язанням повернутися в Україну по завершенні.

В.о. міністра повідомив, що журналіст Олексій Печій також підписував таку заяву, тож його дії є не лише неправомірними, а й характеризують його як людину та громадянина.

"Цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку денному", - підсумував він.

Журналіст Олексій Печій, скориставшись відрядженням на саміт Європейської ради, залишився за кордоном, а також публічно заявив, що не має наміру повертатися.