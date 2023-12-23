Польські фермери припинили блокувати ПП "Шегині-Медика" – віце-міністр Польщі

Польські фермери припинили протести на пункті пропуску з Україною "Шегині-Медики", повідомив віце-міністр Міністерства аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак на своїй сторінці в "X" (Twitter).

"Із самого ранку разом із міністром Секерським (Czesław Siekierski) ми поговорили з фермерами, які очолюють протест. Акцію протесту призупинено, три основні вимоги увійдуть у стадію реалізації найближчим часом. Після Нового року ми сідаємо за стіл, щоб разом опрацювати очікувані рішення", - написав Колодзейчак.

За його інформацією "Економічної правди", фермери погодилися розблокувати кордон і зажадали термінової реалізації трьох умов - забезпечити дотацію на закупівлю кукурудзи; зберегти сільськогосподарський податок на рівні поточного року; продовжити кредитування ліквідності.

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планували продовжити свій протест до 3 січня.