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14:04 23.12.2023

Поліція Дніпра затримала групу молоді через підозру у вбивстві

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Поліція Дніпра затримала групу молоді через підозру у вбивстві

Співробітники поліції в Дніпрі затримали групу із сімох підлітків, яких підозрюють у вбивстві та побитті бездомних, повідомляє Національна поліція України.

"Правоохоронці встановили, що семеро молодиків віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки, також їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тому поліцейські продовжують оперативні та слідчі дії", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, сталося в ніч із 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку в занедбаній будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, унаслідок яких та померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який жив у недобудові.

Також затримані можуть бути причетні до побиття безхатченка в укритті на Європейській площі.

Теги: #вбивство #побиття #дніпро #підозрювані

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