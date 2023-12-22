Окупанти ввечері атакували Одещину ударними БпЛА, ліквідовано сім із семи ворожих цілей

Війська РФ увечері атакували Одеську область ударними БпЛА, ліквідовано сім із семи ворожих цілей, повідомила прес-служба Сил оборони півдня в п'ятницю.

"Ворог укотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Усі 7 ворожих цілей збито силами протиповітряної оборони", - сказано в Телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Зазначається, що внаслідок вибуху під час падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали.

"Ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі. Прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильними та свідомими", - закликали Сили оборони півдня.

