Події

22:58 22.12.2023

Окупанти ввечері атакували Одещину ударними БпЛА, ліквідовано сім із семи ворожих цілей

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Окупанти ввечері атакували Одещину ударними БпЛА, ліквідовано сім із семи ворожих цілей

Війська РФ увечері атакували Одеську область ударними БпЛА, ліквідовано сім із семи ворожих цілей, повідомила прес-служба Сил оборони півдня в п'ятницю.

"Ворог укотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Усі 7 ворожих цілей збито силами протиповітряної оборони", - сказано в Телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Зазначається, що внаслідок вибуху під час падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали.

"Ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі. Прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильними та свідомими", - закликали Сили оборони півдня.
 

Теги: #атака #україна #одеська_область #дрони

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