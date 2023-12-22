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22:57 22.12.2023

Кулеба: Ми забезпечимо надійний міжнародний тил для нашої армії, для народу у 2024 році

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Кулеба: Ми забезпечимо надійний міжнародний тил для нашої армії, для народу у 2024 році

 Міністр закордонних справ України в День працівників дипломатичної служби заявив, що дипломати забезпечать надійний міжнародний тил для української армії та українського народу у 2024 році, зазначивши, що цього року Україна довела, що для неї немає нічого неможливого.

"У 2023 році українська військова дипломатія працювала 24/7 заради результатів для України. Президент Володимир Зеленський задавав темп цієї роботи та заряджав усю нашу дипломатичну команда на боротьбу.

Сьогодні було особливо приємно почути від нього слова подяки за успіхи дипломатів і настанови на майбутнє. Цього року Україна ще раз довела, що для неї немає нічого неможливого", - написав Кулеба в Instagram.

Міністр наголосив, що "незважаючи на всі виклики, вибори, вето, війни в інших регіонах, ми наполегливо йдемо вперед і зберігаємо підтримку".

"Насправді, за кожним дипломатичним дивом стоїть системна, важка і професійна праця. Вона не завжди стає публічною, але її результати бачать усі. Які б труднощі не були попереду, які б виклики не стояли перед Україною, ми все подолаємо. Тому що ми - українці", - заявив Кулеба.

Він додав, що світ сприймає нас як націю, здатну на неможливе, а для дипломатів "честь представляти таку країну-легенду, такий народ-герой на міжнародній арені".

Головне, як підкреслив міністр, зберігати віру в себе, свою державу.

"Єдність усередині країни і за кордоном. Віру в перемогу. І працювати на неї. Щотижня, щодня, щогодини, щохвилини. Хто б що не говорив і яку б зневіру не сіяв, знайте, що дипломати не похитнуться. Ми забезпечимо надійний міжнародний тил для нашої армії, для нашого народу у 2024 році", - заявив Кулеба.

Теги: #україна #мзс_україна #кулеба

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