Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу нового пакета військової допомоги Україні.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, українські війська отримали три ЗСУ Gepard і 30 240 боєприпасів калібру 35 мм до них, боєприпаси для Leopard 2A6, 2 500 снарядів калібру 155 мм і 25 536 снарядів 40 мм для автоматичних гранатометів.

Також було передано два тягачі HX81, п'ять напівпричепів HX81, вісім вантажівок Zetros, дві машини розмінування WiSENT 1 MC, дві машини прикордонної охорони та вісім транспортних засобів.

Крім того, до пакета увійшли 10 БПЛА Vector і дві системи захисту зв'язку AMPS для гвинтокрилів.