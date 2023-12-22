Глава МЗС Польщі в Києві: Ми маємо відновити умови чесної конкуренції в торгівлі, щоб усі отримали переваги

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив про необхідність відновлення умов чесної конкуренції в торгівлі між двома країнами, щоб усі отримали переваги.

"Так, Ви маєте рацію: між сусідами завжди є якісь питання, які потрібно вирішити. Питання, пов'язані або з історією, або з поточними справами. Мене супроводжують сьогодні заступники міністрів транспорту і сільського господарства. Ми маємо повернути умови чесної конкуренції. Так, щоб усі отримали переваги від торгівлі та перевезень", - сказав Сікорський на пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Міністр також додав, що вважає, що "наші переговори можуть допомогти у врегулюванні проблемних питань".

"Але в будь-якому разі Польща врегулює спірні питання з європейськими інституціями. Це приведе до того, що, підходячи до головування Польщі в ЄС за трохи більше ніж рік, ми будемо в значно кращій позиції, щоб робити для вас те, що ми робили 2011 року. Нагадаю: тоді, під час головування Польщі, ми завершили підготовку тексту Угоди про асоціацію з Україною", - наголосив глава МЗС.