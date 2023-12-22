США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

Артилерія США продемонструвала можливості системи залпового вогню HIMARS у п'ятницю на Центральному полігоні в Естонії.

"Загалом під час навчань було запущено 11 ракет, усі вразили цілі. Усе навчання тривало одну годину, що свідчить про високий професіоналізм нашої команди та ефективність системи", - передала пресслужба сил оборони Естонії слова капітана Рашель А. Стюарта, командира "Чарлі Беттері" 3-го батальйону 27-го артилерійського полку.

У стрільбах використовувалися навчальні ракети малої дальності. Вони дають змогу операторам HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) відпрацьовувати використання ракетної системи, порядок прицілювання і ведення вогню в умовах, максимально наближених до реальної бойової ситуації.

Підрозділи союзників США несуть службу в Естонії в рамках тривалої ротації, що забезпечує постійну присутність сил США в країнах Балтії, рішення про яку було ухвалено в червні минулого року на саміті НАТО в Мадриді.

У грудні 2022 року Естонія уклала угоду зі США про придбання шести систем залпового вогню HIMARS.