Розробник транспорту майбутнього за концепцією Маска Hyperloop One припиняє діяльність

Американський розробник вакуумної транспортної системи Hyperloop One, біля витоків якого стояв Ілон Маск, припиняє діяльність, передає Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За даними одного з джерел, Hyperloop One звільнила більшість співробітників, а ті, що залишилися, займаються продажем її активів, включно з тестовою транспортною системою недалеко від Лас-Вегаса, і працюватимуть до 31 грудня. На початку 2022 року штат компанії налічував понад 200 осіб.

Крім того, Hyperloop One закрила офіс у Лос-Анджелесі.

У квітні Hyperloop One провела злиття з компанією-"пустушкою", пише Bloomberg із посиланням на документ, з яким йому вдалося ознайомитися. Тоді балансову вартість акцій більшості класів було знижено до нуля, і акціонери компанії-"пустушки" стали єдиними власниками Hyperloop One.

Як заявило Bloomberg одне з джерел, на загальних зборах співробітникам Hyperloop One повідомили, що транзакцію організував її мажоритарний акціонер - логістичний конгломерат DP World з ОАЕ, до якого також перейде її інтелектуальна власність, що залишилася.

DP World через представника відмовився від коментарів агентству. Виконувач обов'язків головного виконавчого директора Hyperloop One Раджа Нараянан не відповів на його запит.

Hyperloop One було засновано в 2014 році - за рік після того, як Маск презентував концепцію вакуумної транспортної системи, яка мала покласти край заторам. Перевага цієї технології полягає у відсутності необхідності долати тертя і зустрічний опір повітря, що дає змогу розвивати найвищу швидкість за мінімальних витрат енергії. Потяги Hyperloop передбачалося використовувати як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.

Однак за всі роки існування Hyperloop One так і не отримала жодного контракту на будівництво такої системи.

Над прототипами таких систем продовжує працювати низка компаній, зокрема Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. і Swisspod Technologies.