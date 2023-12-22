Події

18:50 22.12.2023

Фінляндія з 1 січня виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по EUR5300

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Фінляндія з 1 січня виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по EUR5300

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії видало нове положення про допомогу при добровільному поверненні біженців на батьківщину. Виплата допомоги, передбачена в положенні, є частиною пакету заходів щодо добровільного повернення і виїзду, включеного в урядову програму, повідомляє пресслужба міністерства.

"Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів", - зазначено в повідомленні.

Згідно з новим положенням, розмір гранту на добровільне повернення становитиме EUR5300, якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо надання прихистку або відкликання заяви. Якщо заяву подано після 30 днів, розмір гранту буде знижено до EUR2000. Можливість отримання вищої субсидії є одноразовим платежем.

"Новий регламент спростив схему надання субсидій на добровільне повернення. У додатку до попередньої Постанови гранти були розділені на чотири категорії країн. Новий регламент скасовує це угруповання і робить розмір гранту однаковим для всіх, незалежно від країни," - наголошується в повідомленні.

Допомога в добровільному поверненні може бути надана у вигляді фінансової підтримки на оплату проїзду та реінтеграції або у вигляді допомоги. Допомога в натуральній формі - це послуга або обладнання, яке дає змогу тим, хто повертається, наприклад, пройти навчання або відкрити малий бізнес.

Допомога в добровільному поверненні регулюється законом про прийом заявників на міжнародний захист і законом про виявлення та допомогу жертвам торгівлі людьми. Допомога надається, якщо заявник отримав негативне рішення або відкликав своє клопотання про міжнародний захист.

Допомогу не надають у разі переїзду в іншу країну ЄС або Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії.

За даними ЗМІ, на кінець літа поточного року статус тимчасового захисту у Фінляндії отримали понад 53 тис. біженців з України.

Теги: #біженці #фінляндія

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