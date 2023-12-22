КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації перевірив проєктну документацію щодо будівельних робіт на будівлі "Замок Річарда - Левове серце" на Андріївському узвозі в Києві й доручив власнику замінити матеріал надбудови й полагодити дах.

"На сьогодні департамент охорони культурної спадщини опрацював проєктну документацію, надану на виконання припису дочірнім підприємством з іноземними інвестиціями TransNational Resourses, L.L.C. "Узвіз" з усіма узгодженнями", - йдеться в повідомленні департаменту у фейсбуці.

Крім того, зазначено, що у виїзній робочій зустрічі взяли участь також представники Мінкульту.

Згідно з повідомленням, "надбудову", яка спричинила суттєвий суспільний резонанс, було виконано із "сучасних матеріалів", які не відповідають автентичному характеру споруди, що також призвело до необхідності заміни конструктивних елементів будівлі.

"Стосовно так званої надбудови (...) власник зобов'язується привести її у відповідність до погодженого паспорта опорядження фасаду, з частковим демонтажем верхніх декоративних елементів (зубців) із бетонних блоків, і виконати їх із цегли, характерної для пам'ятки", - повідомили в департаменті.

Власнику будівлі також доручено відремонтувати накриття даху для збереження інтер'єрів замку, актуалізувати паспорт пам'ятки, оновити охоронний договір і врахувати необхідні роботи з консервації та їхні строки, здійснювати авторський нагляд на всіх етапах реалізації проєкту, а також доповнити проєктну документацію розділами щодо благоустрою території, реставрації автентичних елементів інтер'єру і заходів із консервації та реставрації контрфорсів підпірної стіни внутрішнього подвір'я.