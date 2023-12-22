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16:00 22.12.2023

Зеленський подав до ВР законопроєкт про зміни до закону про дипслужбу

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Зеленський подав до ВР законопроєкт про зміни до закону про дипслужбу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу", який має зробити українську дипломатію більш сучасною та дієвою.

"Сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу". Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою", - повідомив глава держави під час зустрічі з дипломатами в Києві.

За словами президента, законодавча ініціатива передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ, закріплює інститут Спеціального представника України. Крім того, на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин із партнерами України, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

"І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки, зокрема, й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", - додав Зеленський.

Джерело: https://president.gov.ua/news/zavdyaki-novomu-zakonodavstvu-ukrayinski-diplomati-matimut-b-87949?fbclid=IwAR1u-A-5shZwjRUBJKHeg48wcNZjpeRhfsggdNRg_s5k00dZj9D3GVtHR88

Теги: #законопроєкт #дипслужба

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