В Україні зареєстровано 270 нових видавців у 2023 р., а випуск книжкової продукції збільшився на 73% - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що 2023 року в Україні зареєстровано 270 нових видавців, а випуск книжкової продукції збільшився на 73%.

"За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення, за 2023 рік до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 302 суб'єкти видавничої справи, 270 з яких є новими, ще 32 переоформили свідоцтва", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що в довоєнному 2021 році до держреєстру внесли 293 суб'єкти видавничої справи, у 2022 році - 152 суб'єкти.

Також протягом 2023 року анульовано п’ять свідоцтв у зв'язку з припиненням діяльності видавців.

"За інформацією Книжкової палати України, цього року також збільшився випуск книжкової продукції. Порівняно з минулим роком за кількістю видань (друкованих одиниць) - на 73%, а за тиражами - на 203%", - ідеться в повідомленні.