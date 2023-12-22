Генпрокурор: Офіційно відомо про 3 тис. 800 мирних українців, які зазнали тортур із боку окупантів

РФ незаконно тримає в місцях несвободи тисячі українських громадян, офіційно відомо про 3 тис. 800 цивільних, які зазнали тортур, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Росія незаконно утримує тисячі українських цивільних. Сьогодні, напередодні Різдва, часу надії та єдності, ми закликаємо світ пам'ятати про них та докласти всіх зусиль, аби звільнити їх та повернути на батьківщину", - написав генпрокурор у п'ятницю в соцмережі X.

За його словами, кожен день несвободи для утримуваних українців означає день тортур і насильства.

"Станом на сьогодні офіційно відомо про 3 800 цивільних, які зазнали тортур від рук окупантів. Проте повні цифри можуть бути значно вищими. Наразі розслідується понад 1 100 кримінальних проваджень за фактами катувань. Повідомлено про підозру понад 80 особам, з яких 18 вже засуджено", - повідомив Костін.

Він наголосив, що необхідно діяти невідкладно та рішуче, щоб спільними зусиллями створити ефективний міжнародний механізм для звільнення незаконно утримуваних осіб та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці злочини.

"Переконаний, що коли світ об'єднується заради свободи та справедливості, навіть найстрашніші виклики можна подолати", - підсумував генпрокурор.

Джерело: https://twitter.com/AndriyKostinUa/status/1738162592307171593?fbclid=IwAR1Q_asfc_cfMhfxieoTPzRjDn6HoA8g-cE2_CNaWAQ4obNddapc5wvCe8A