Більше 200 військових загинули у російських тюрмах через тортури та ненадання меддопомоги — розслідування АР

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 206 українських військовополонених загинули в російських тюрмах, їх смерті вказують на систематичні тортури, голодування та відмову в медичній допомозі як основні причини смертей, повідомляє Associated Press з посиланням на власне розслідування.

Як зазначає АР, їхнє розслідування спирається на судово-медичні експертизи, свідченнях колишніх полонених та дані правозахисників. Одним із таких випадків є історія 59-річного Сергія Григор'єва. Російська сторона заявила, що він помер від інсульту, однак українська експертиза виявила внутрішню кровотечу, спричинену травмою, внаслідок ударів тупим предметом.

"Григор'єв – один із понад 200 українських військовополонених, які загинули під час ув'язнення з моменту повномасштабного вторгнення Росії три роки тому. Жорстоке поводження в російських в'язницях, ймовірно, було фактором, що сприяв багатьом із цих смертей, за словами представників правозахисних груп, ООН, українського уряду та українського медичного експерта, який провів десятки розтинів військовополонених", - йдеться у матеріалі АР на сайті у вівторок.

За даними ООН, 95% звільнених українських полонених зазнали тортур, включаючи побиття, електрошок, удушення та сексуальне насильство. Агенція вказує, що за даними українського уряду, з понад 5 тис військовополонених, яких Росія репатріювала до України, щонайменше 206 загинули в полоні, зокрема понад 50 під час вибуху в контрольованих Росією тюремних бараках. Ще 245 українських військовополонених загинули від рук російських солдатів на полі бою, повідомляє АР з посиланням на українську прокуратуру.

Розслідувачі AP взяли інтерв'ю у родичів 21 українського військовополоненого, які померли в полоні. Розтини, проведені в Україні, показали, що п'ятеро з цих військовополонених, зокрема солдати віком 22, 39 та 43 років, померли від серцевої недостатності. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а троє – відповідно від інфекції, задухи та тупого поранення голови.

Очікується, що кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення та ідентифікації більшої кількості тіл, але судово-медичні експерти стикаються зі значними труднощами при встановленні причин смерті. У деяких випадках внутрішні органи відсутні. В інших випадках здається, що синці або травми були приховані або видалені. Українські офіційні особи вважають, що каліцтво тіл є спробою Росії приховати справжні причини смерті. Ще однією перешкодою є екстремальне розкладання, кажуть експерти.

Україна використовує ці докази для підготовки звинувачень проти Росії у воєнних злочинах в Міжнародному кримінальному суді. Президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення полонених та депортованих цивільних є пріоритетом у будь-яких перемовинах про припинення вогню.