Інтерфакс-Україна
Події
16:44 10.06.2025

ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового є справжнім

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ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового є справжнім

Фотографія звільненого з російського полону українського військового, на тілі якого видно наслідки жахливих тортур та випалено напис "Слава Росії", є справжньою, заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"На жаль, це – справжнє фото. Історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе. І дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці - вони добре знають, хто такі росіяни, а бачив увесь світ відповідно", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Юсов наголосив, що 90% опитаних українських військових, яких звільнили з російського полону, свідчать про порушення умов утримання з боку РФ.

Україна ретельно документує всі подібні факти і фіксує всю необхідну інформацію: як про умови утримання, так і про всіх причетних до порушення прав українських полонених.

"Це все стає частиною роботи і українського слідства і правосуддя, і роботи України на міжнародних правових майданчиках", - додав Юсов.

Раніше в мережі було оприлюднено фото, на якому показано тіло звільненого з полону українського воїна після жахливих тортур. Зокрема, росіяни випалили на тілі полоненого українського воїна слова "Слава России". Тіло воїна було вкрито численними шрамами.

Теги: #гур #військовополонені #тортури

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