Інтерфакс-Україна
Події
14:01 10.02.2025

Тюремне керівництво в РФ заохочує тортури щодо українських військовополонених – ЗМІ

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Тюремне керівництво в РФ заохочує тортури щодо українських військовополонених – ЗМІ

Керівництво російських в'язниць доручає охоронцям проявляти жорстокість і тортури щодо українських військовополонених, пише американське видання The Wall Street Journal.

В опублікованій у понеділок статті повідомляється, що ще у перші тижні війни начальник в’язниць російського Санкт-Петербургу Ігор Потапенко повідомив охоронцям, що не буде жодних обмежень проти насильства, а з їх форми приберуть натільні камери.

"Через кілька тижнів після того, як Росія вторглася в Україну, начальник петербурзьких в’язниць звернувся до елітного підрозділу охоронців, яким було доручено наглядати за припливом в’язнів із війни: "Будьте жорстокими, не жалійте їх". Генерал-майор Ігор Потапенко зібрав спецпризначенців своєї служби в обласному штабі, щоб розповісти про нову систему, розроблену для полонених українців", - йдеться у статті.

З посиланням на трьох експрацівників російських вʼязниць повідомляється, що катування українських військовополонених включало биття електрошокерами та гумовими кийками, провокування зараження крові та розвитку інфекцій, відмову в лікуванні, спровокування ампутацій. Найбільш жорстокі побиття вчинялися під час етапування між вʼязницями. Співрозмовники видання, які вже звільнилися з тюремної служби, увійшли в програму захисту свідків після того, як дали показання слідчим Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль у серпні 2024 року повідомила, що в РФ широко поширені та регулярні катування українських полонених, понад 95% з яких зазнали тортур. За її словами, таки дії будуть прирівняні до воєнного злочину.

Теги: #тюрми #військовополонені #рф #тортури

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