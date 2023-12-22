15 волонтерів ТЧХУ працювали на ліквідації наслідків атаки дронів на Київ

15 волонтерів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працювали на ліквідації наслідків нічної атаки російських дронів на Київ.

"Цієї ночі росією було завдано третій повітряний удар по столиці за останній тиждень. Уламки одного з дронів влучили у багатоповерховий будинок у Соломʼянському районі Києва, внаслідок чого сталося загоряння на кількох верхніх поверхах... Екіпаж загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста в координації з Головним управлінням ДСНС України у м. Києві виїхав на місце надзвичайної ситуації", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Волонтери обійшли квартири жителів, які постраждали від падіння уламків безпілотного літального апарата (БПЛА).

У ТЧХУ також розповіли, що на місці падіння уламків дрона, де виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку в Дарницькому районі столиці, чергували двоє волонтерів загону швидкого реагування для надання оперативної допомоги постраждалим у разі їх виявлення.

"Усього до реагування було залучено 15 волонтерів та 7 одиниць транспорту", - зазначили в ТЧХУ.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу уламками БПЛА пошкоджено 26 поверх будинку в Солом'янському районі, внаслідок чого виникла пожежа, шпиталізовано одного потерпілого.