Підрядника підозрюють у заволодінні майже 200 тис. грн коштів благодійників під час відновлення гімназії в Бучанському районі

Правоохоронці повідомили про підозру підприємцю в заволодінні майже 200 тис. грн коштів благодійної організації під час відбудови гімназії в Бучанському районі, повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби облпрокуратури в п'ятницю.

Як повідомляється, між однією з селищних рад Київської області, підприємцем і благодійною організацією було укладено договір підряду на проведення відновлювальних ремонтних робіт будівлі гімназії в Бучанському районі. Зазначений навчальний заклад було пошкоджено внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією РФ.

"З метою заволодіння частиною коштів благодійної організації, підозрюваний завищив в офіційних документах обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. На їх підставі на рахунок підприємця організація перерахувала кошти. Згідно з висновками експертизи, підрядник заволодів майже 200 тис. грн", - зазначено в повідомленні.