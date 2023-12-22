Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" ввійшов до шортлиста премії "Оскар" у двох номінаціях

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова ввійшов до шортлиста 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у двох номінаціях.

Зокрема, згідно з повідомленням Американської кіноакадемії, український фільм увійшов у короткі списки претендентів на "Оскар" у номінаціях "Найкращий іноземний фільм" і "Найкращий документальний фільм".

Як повідомлялося, 2019 року від України на премію "Оскар" був висунутий фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022 року - "Клондайк" Марини Ер Горбач. За час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.