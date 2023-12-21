Умєров обговорив із португальською колегою підготовку українського технічного персоналу для F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з міністром оборони Португалії Геленою Каррейраш, під час якої сторони обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для винищувачів F-16.

"Відбулася продуктивна розмова з міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш. Вдячний за підтримку, яку Португалія надає Україні. Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16 і участь Португалії", - написав Умєров у соцмережі Х (Twitter) у четвер.

"Я наголосив на важливості локалізації промисловості в Україні. Запросив португальські компанії до спільного інвестування в оборонні виробництва України", - зазначив глава Міноборони.