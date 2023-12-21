Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

"Провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Обговорили пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Він також наголосив, що розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік.

Глава держави запросив представника Організації Об'єднаних Націй на 4-ту зустріч радників з імплементації Формули миру й подякував за окремий план ООН щодо зимового сезону для України.