Події

17:48 21.12.2023

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

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Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

"Провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Обговорили пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Він також наголосив, що розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік.

Глава держави запросив представника Організації Об'єднаних Націй на 4-ту зустріч радників з імплементації Формули миру й подякував за окремий план ООН щодо зимового сезону для України.

 

Теги: #безпека #чорне_море #гуттеріш #зеленський

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