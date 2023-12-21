У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

У столиці в середу, 20 грудня, було зафіксовано температурний рекорд: температура повітря цього дня становила +10,6°С, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5°С рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С", - ідеться в повідомленні обсерваторії в четвер.

Зазначається, що найтеплішим днем грудня в Києві залишається 15 грудня 2019 року, коли температура повітря становила +15,2°С.