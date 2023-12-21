За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Протягом місяця військові 112-ї бригади закупили за кошти, які виділив Київ, 1500 FPV-дронів і 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Загалом столиця спрямувала за запитами бригади на її оснащення 238 млн грн. І громада Києва продовжить допомагати нашим Захисникам і Захисницям. А всього на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони на придбання дронів Київ виділив у 2023 році 1 млрд 550 млн грн", - розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що, крім допомоги з бюджету міста, було залучено ресурси, допомогу благодійників, іноземних партнерів.

"Постійно їздить до бійців на передову мій брат Володимир. Передає автівки, дрони, необхідне спорядження за запитами бійців. Цього тижня ми з братом також відправили 100 FPV-дронів під Авдіївку, в 47-му бригаду (їх придбав Володя). Сьогодні ще сто прийшли з тих, що ми з ним замовляли. І їх теж оперативно відправимо на фронт", - наголосив Кличко.

Командир 112-ї окремої бригади ТРО в місті Києві, полковник Владислав Косенко подякував столичній владі та громаді Києва за допомогу військовим.

"Це вагомий внесок у нашу боротьбу з російськими окупантами. Із видом озброєння, яке ми придбали за отримані від Києва кошти, виконання наших бойових завдань зі знищення ворога стане більш успішним. Ця допомога, постійна підтримка вселяє рішучість і віру в якнайскорішу Перемогу", - зазначив Косенко.