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14:56 21.12.2023

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

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Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров закликає всіх українців приєднуватися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків, які за межами України, наразі не стоїть, сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк.

"Міністр закликає приєднуватися до Збройних сил усіх громадян України, хоч би де вони перебували. Від того, що ви не отримали повістку, не зникла загроза Україні. Чи стосується це тих українців, які перебувають за кордоном? Безумовно. Захищати країну в час війни - конституційний обов'язок усіх громадян. Якщо питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, то зараз на порядку денному цього немає", - пояснив Павлюк.

У Міноборони заявили, що завдань, які стосуються рекрутингу, поліпшення механізму мобілізації, поліпшення системи підготовки тощо, більш ніж достатньо.

"Утім, ще раз про важливе: повістка - це лише повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту. З цього погляду дивно очікувати особистого запрошення під кінець другого року повномасштабної навали. Чули про війну в Україні? То вважайте, що вас запрошено. Йдіть уже. Йдіть, як пішли всі ті, хто стояв у чергах у військкомати в лютому 22-го", - наголосили у відомстві.

Павлюк також пояснив, що в опублікованому інтерв'ю було зміщено акценти, а йшлося про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії.

Раніше німецькі WELT TV і Bild опублікували інтерв'ю міністра оборони Рустема Умєрова. Згідно з публікаціями інтерв'ю, Умєров повідомив про плани призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном, і заявив, що всі чоловіки призовного віку від 25 до 60 років мають отримати запрошення з'явитися в пункти комплектування Збройних сил України.

Теги: #міноборони #розяснення #умєров

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