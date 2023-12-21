Події

16:00 21.12.2023

Українські розробники створили інноваційний комплекс тепловізійного спостереження

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Компанія Compass Engineering представила рішеня для цілодобового дистанційного спостереження, контролю та охорони місцевості, периметрів і шляхів пересування рухомих об'єктів - комплекс ЗІР Про, повідомила компанія у прессрелізі у четвер. За даними компанії, комплекс вже активно використовується для виявлення противника та надає українським військовим перевагу над ворожим “Муром - П”.

“Дрони – це не єдине рішення в питаннях ідентифікації живої сили та техніки, тому, використовуючи наявні тактики технологічної війни, ми вирішили виготовити систему тепловізійного спостереження, яка буде сучаснішою, ніж засоби ворога”, - наводяться у релізі слова директора Compass Engineering Віталія Роздобутько.

Система унікальна тим, що використовує програмні технології нейромереж та штучного інтелекту для виявлення ворога, а також може розширювати свій потенціал завдяки модульності.

Окрім відеоаналітики, нагляду та моніторингу, система також може використовуватися для цілевказання повітряних, надводних та наземних цілей. Наразі цю систему вже активно використовують підрозділи Сил оборони.

Завдяки наявності якісного оптичного сенсора із 50-кратним зумом забезпечується висока дальність спостереження, а тепловізійна камера з детекторами останнього покоління дозволяє бачити ворога в несприятливих погодних умовах на різноманітному рельєфі місцевості. 

Одним з останніх результатів нової розробки стало нічне виявлення безпілотників типу “Шахед” в ускладнених погодніх умовах на відстані 7 кілометрів.

Наразі команда Compass Engineering займається модифікацією існуючих складових системи та розробкою нових рішень, які дозволять покращити технічну оснащеність військових та посилити ситуаційну обізнаність на полі бою.

Теги: #зброя

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