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12:10 21.12.2023

Інформація про те, що члени сім'ї Умєрова нібито громадяни США, не відповідає дійсності - Міноборони

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Інформація про те, що члени сім'ї Умєрова нібито громадяни США, не відповідає дійсності - Міноборони

Інформація, яка поширюється в ЗМІ про те, що члени сім'ї міністра оборони Рустема Умєрова нібито громадяни США, не відповідає дійсності, заявили в Міноборони.

"Діти міністра (син - віком 10 років, доньки - 8 і 2 роки) - є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова - немає. Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було зазначено місце видачі документів - США", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що 2016 року "сім'я міністра оборони України була змушена виїхати за кордон через замахи і погрози в результаті систематичної діяльності Рустема Умєрова з деокупації тимчасово окупованого Криму".

"З 2014 року Рустем Умєров як делегат курултаю кримськотатарського народу разом із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму", - наголосили у відомстві.

 

Теги: #громадянство #сімя #умєров

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