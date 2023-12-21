Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ із різних видів озброєнь зазнали понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 05:30 ворог завдав удару по м. Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Близько 9-ї години 20 грудня відбувся ворожий обстріл с. Відрадне Куп'янського району. Пошкоджено лінію електропередачі. Без постраждалих. О 10:37 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.