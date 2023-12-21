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07:24 21.12.2023

ЄС готує широкий комплекс заходів стосовно кібербезпеки союзу

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ЄС готує широкий комплекс заходів стосовно кібербезпеки союзу

Рада ЄС повідомила в середу, що постійні представники країн Євросоюзу в Брюсселі досягли спільної позиції щодо так званого "закону про кіберсолідарність" для захисту від загроз та інцидентів у сфері кібербезпеки.

"Сьогоднішня угода є ще одним кроком на шляху підвищення кіберстійкості в Європі. Це, безумовно, зміцнить можливості ЄС і держав-членів більш ефективно і результативно готуватися, запобігати, реагувати і відновлюватися після великомасштабних кіберзагроз і атак", - заявив міністр цифрової трансформації Іспанії, яка головує в Раді ЄС, Хосе Луїс Ескріва.

Проєкт постанови Ради ЄС спрямований на те, щоб "зробити Європу більш стійкою до кіберзагроз і оперативно реагувати на них, одночасно зміцнюючи механізми співпраці".

Головні цілі пропозиції Єврокомісії, покладеної в основу законопроєкту, передбачають підтримку виявлення та інформування про значні або великомасштабні загрози та інциденти кібербезпеки; підвищення готовності та захист критично важливих об'єктів і основних служб, як-от лікарні й комунальні послуги; зміцнення солідарності на рівні ЄС, узгоджене управління кризами, сприяння гарантуванню безпечного та надійного цифрового ландшафту для громадян і бізнесу.

"Для швидкого та ефективного виявлення великих кіберзагроз у проєкті постанови передбачено створення "Європейського кіберзахисту", який являє собою загальноєвропейську інфраструктуру, що складається з національних і транскордонних оперативних центрів безпеки по всьому Європейському союзу", - ідеться в комюніке Ради ЄС.

У документі пояснюється, що йдеться про "організації, які відповідають за обмін інформацією та за виявлення кіберзагроз і реагування на них". Передбачається, що "вони використовуватимуть найсучасніші технології, як-от штучний інтелект і розширений аналіз даних, для виявлення і своєчасного поширення попереджень про кіберзагрози і транскордонні інциденти".

Законопроєкт передбачає створення "механізму кібернадзвичайних ситуацій для підвищення готовності та розширення можливостей реагування на інциденти в ЄС".

Крім того, майбутній закон заснує "механізм розгляду інцидентів кібербезпеки для підвищення стійкості ЄС шляхом вивчення та оцінки значних або великомасштабних інцидентів кібербезпеки після того, як вони сталися, вилучення уроків і, за необхідності, підготовки рекомендацій щодо поліпшення кібербезпеки ЄС".

Досягнута постпредами угода щодо спільної позиції Ради ЄС (переговорного мандата) дасть змогу бельгійському головуванню ради, яке розпочинає у січні повноваження, розпочати переговори з Європейським парламентом щодо остаточної версії пропонованого закону.

 

 

Теги: #єс #заходи #кібербезпека

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