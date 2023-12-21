Події

06:55 21.12.2023

Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

1 хв читати
Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

Уночі ППО знищила 34 із 35 ударних БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed2 за трьома напрямками: Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ.

Загалом зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями в різний час, у період із 20.00 20 грудня до 03.30 21 грудня", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Як ідеться в повідомленні, до відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БПЛА противника", - уточнюється в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

 

 

 

Теги: #ппо #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:25 21.12.2023
Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

07:22 20.12.2023
Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

07:51 19.12.2023
ППО знищила два ворожі "шахеди" на Хмельниччині

ППО знищила два ворожі "шахеди" на Хмельниччині

07:13 18.12.2023
Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

07:04 17.12.2023
Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Вночі силами ППО знищено одну ракету Х-59 і 20 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

20:22 16.12.2023
Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

20:14 15.12.2023
На Львівщині створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують іще 55

На Львівщині створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують іще 55

07:26 15.12.2023
Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

Силами ППО вночі збито 14 із 14 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

08:25 14.12.2023
РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Подунав'ї, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону

РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Подунав'ї, спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського кордону

07:44 14.12.2023
Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

Силами ППО вночі збито 41 із 42 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Зеленський подякував за підтримку прем'єру Нової Зеландії

Зеленський: Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках фронту

Інформації про фронт має бути більше - Зеленський

КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича

ОСТАННЄ

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Армія РФ за добу завдала понад 130 ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Макрон обіцяє продовжувати допомагати Україні

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

У Херсонській області через обстріли РФ за добу четверо людей дістали поранення

ППО Сил оборони півдня було знищено 19 дронів-камікадзе

Держоператор тилу з квітня почне закупівлі понад 25 категорій продовольства з акцентом на українських виробників

SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

ЄС готує широкий комплекс заходів стосовно кібербезпеки союзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА