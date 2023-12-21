Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

Уночі ППО знищила 34 із 35 ударних БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗС України в четвер уранці.

"У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed2 за трьома напрямками: Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ.

Загалом зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями в різний час, у період із 20.00 20 грудня до 03.30 21 грудня", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Як ідеться в повідомленні, до відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БПЛА противника", - уточнюється в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.