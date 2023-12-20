Події

19:55 20.12.2023

Ділянку поблизу Медики в Польщі відкрито для руху - УЗ

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Ділянку поблизу Медики в Польщі відкрито для руху - УЗ

Рух поїздів на залізничній станції Медика (перемишльський напрямок), зупинений через сходження вантажного поїзда в Польщі, відновлено, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ділянку поблизу Медики (Польща) відкрито для руху, поїзд 74 Перемишль - Харків щойно відправлено із затримкою 4 години 30 хвилин. Пасажирів рейсу 31 Запоріжжя - Перемишль вже очікують автобуси для трансферу до Кракова", - ідеться в телеграм-каналі "Укрзалізниці" у середу ввечері.

 

Теги: #польща #поїзди

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