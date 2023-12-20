Події

16:44 20.12.2023

У Нью-Йорку відбулася акція, присвячена викраденим Росією українським дітям

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У Нью-Йорку відбулася акція, присвячена незаконно депортованим Росією українським дітям: Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст і будівлю Verizon підсвітили в кольори українського прапора, а український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки.

"Сьогодні в Нью-Йорку Емпайр-Стейт-Білдінг, Бруклінський міст, будівлю Verizon було підсвічено в кольори українського прапора. А український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки. Позаду хору на Центральний залізничний вокзал була спроєктована анімація, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Цю проєкцію також можна побачити в інших місцях Нью-Йорка, включно з Бруклінським мостом і будівлею Verizon", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента.

Як повідомляється, акція відбулася під слоганом: "Ці діти не повернуться додому на свята", її організував актор і режисер Айзек Лев Шрайбер через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тисяч вкрадених Росією українських дітей.

Щонайменше 19 546 українських дітей віком від 6 місяців до 17 років було викрадено з їхніх домівок, родин і країни. "Потрапивши в Росію, їхні ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. Тоді як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому. Ми підтримуємо", - сказав Айзек Лев Шрайбер, якого цитує пресслужба.

У 2022 році після повномасштабного російського воєнного вторгнення Айзек Лев Шрайбер виступив з активною підтримкою України, ставши співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні.

Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей, депортованих до Росії, і активно підтримує ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

Теги: #нью_йорк #діти #акція

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