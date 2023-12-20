В Україні 60% учнів уже використовували сервіси ШІ для підготовки домашнього завдання, а 40% - у роботі на уроках

Більшість (60%) українських учнів уже використовували сервіси штучного інтелекту (ШІ) для підготовки домашнього завдання, а 40% використовували їх на уроках, свідчать результати дослідження компанії Factum Group Ukraine за підтримки Міністерства освіти і науки України.

"Школярі, які взяли участь в опитуванні, продемонстрували вищий рівень обізнаності про ШІ та його використання в освітньому процесі, ніж учителі. 91% опитаних школярів знають про ШІ-сервіси, а 85% хоча б раз їх використовували, третина з них робить це щонайменше щотижня. 6 із 10 учнів уже використовували сервіси ШІ для підготовки домашнього завдання. Також приблизно 40% зазначають, що використовували ШІ в роботі на уроках (зокрема, для виконання самостійних робіт)", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що в окремих анкетах діти анонімно зізнавалися, що використовують інструменти ШІ для списування, здебільшого для підготовки завдань із гуманітарних дисциплін.

"Порівняно з іншими - ця мета використання ШІ серед учнів посідає останнє місце за популярністю. Окрім цього, деякі діти пояснюють, що штучний інтелект допомагає генерувати текстові заголовки або ідеї, якими вони користуються надалі для власної творчої роботи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ШІ допомагає під час конспектування та уточнення даних, які учень не зауважив на уроці, що, на думку дітей, значно економить їхній час.

Окрім навчання, учні використовують ШІ для систематизації інформації, саморозвитку, пошуку ідей.

Всеукраїнське дослідження провели Projector Creative&Tech Institute та Мала академія наук України за підтримки дослідницької компанії Factum Group Ukraine. Опитування проводилося онлайн і тривало протягом вересня-жовтня 2023 року. У ньому взяли участь понад 3 тис. українців, серед них 1747 вчителів та 1443 школярі (учні 8-11 класів).